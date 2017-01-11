晶片檢測糖尿病開發成功！大省時間與誤差

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清華大學與成功大學團隊耗時3年開發檢測晶片。（陳宜加翻攝）

糖尿病高居國人10大死因第5名，但目前血糖檢測易受生活習慣影響，產生波動、甚至失真。清華大學與成功大學團隊耗時3年，成功開發檢測晶片，解決檢測誤差並縮短檢測時間，極具產業開發價值，可望成為未來患者自我檢測工具。

清大教授李國賓表示，檢測血漿內血糖濃度為常見糖尿病指標，但容易受進食、時間與受測者生活習慣而有差異。據統計，目前市面上的血糖檢測儀約有5%出現失真情形。

傳統以抽血方式與大型糖化血色素分析儀檢測糖化血紅素，需耗時至少120分鐘，且病患須至大型醫院進行檢測。清大與成大團隊結合醫療與工程，研發微流體生醫晶片技術，檢測受測者體內的糖化血色素，檢測時間僅需30分鐘，檢測費用約150元，大幅減少試劑使用量、避免人為誤差干擾。

(中時)