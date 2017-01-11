海倫清桃外遇富二代 泣訴家暴止血步步心機

海倫清桃昨日逃離丈夫身邊。(取自海倫清桃臉書)

海倫清桃身世騙局每天都有新進展，她昨晚向媒體泣訴慘遭18年丈夫戴發奎多次家暴，今日就被曝光她與老公召開記者會的前一天，在小巨蛋牽手富二代的約會照。海倫清桃也因此被質疑，是為了合理化外遇，才找上媒體自揭家暴一事。

海倫清桃謊話連篇，不只身世、學歷都是假，連所謂的記者會上自爆流產一事，今日也遭老公戴發奎親自推翻，向《中時》坦承是編的，只是為了要塑造兩人有夫妻之實。至於妻子外遇富二代一事，戴發奎仍堅信妻子不可能做出這種事，因為自己都跟得很緊，認為妻子只是想要找安慰罷了。

據悉，這位原本打算與海倫清桃在今年底結婚的富二代，在得知海倫清桃已婚18年等真相後，情緒幾近崩潰，而海倫清桃自爆與丈夫18年來並無性生活一事，也被推測是要挽回與富二代感情，就看富二代是否能接受說法。

另外，海倫清桃昨晚自爆因被丈夫家暴，申請保護令後，也向《中時電子報》透露目前狀況，表示自己昨日逃出來後，目前正在一個安全的地方，目前很安全，只是因為逃的匆忙，身上什麼東西、包括衣服都沒帶。

(中時電子報)