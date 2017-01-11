海倫清桃外遇富二代 泣訴家暴止血步步心機
海倫清桃身世騙局每天都有新進展，她昨晚向媒體泣訴慘遭18年丈夫戴發奎多次家暴，今日就被曝光她與老公召開記者會的前一天，在小巨蛋牽手富二代的約會照。海倫清桃也因此被質疑，是為了合理化外遇，才找上媒體自揭家暴一事。
海倫清桃謊話連篇，不只身世、學歷都是假，連所謂的記者會上自爆流產一事，今日也遭老公戴發奎親自推翻，向《中時》坦承是編的，只是為了要塑造兩人有夫妻之實。至於妻子外遇富二代一事，戴發奎仍堅信妻子不可能做出這種事，因為自己都跟得很緊，認為妻子只是想要找安慰罷了。
據悉，這位原本打算與海倫清桃在今年底結婚的富二代，在得知海倫清桃已婚18年等真相後，情緒幾近崩潰，而海倫清桃自爆與丈夫18年來並無性生活一事，也被推測是要挽回與富二代感情，就看富二代是否能接受說法。
另外，海倫清桃昨晚自爆因被丈夫家暴，申請保護令後，也向《中時電子報》透露目前狀況，表示自己昨日逃出來後，目前正在一個安全的地方，目前很安全，只是因為逃的匆忙，身上什麼東西、包括衣服都沒帶。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。