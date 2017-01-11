年終記者會 張小月11度提求同存異

陸委會今天約1小時年終記者會上，近20個媒體提問多關注2017年兩岸互動往來，陸委會主委張小月11度以「求同存異」回應，「在異中盡量找同的部分，兩岸一起努力」。

行政院大陸委員會上午舉行年終記者會，陸委會主任委員張小月率副主委林正義、張天欽、邱垂正與媒體見面。張小月發表15分鐘的致詞後，隨即開放媒體記者提問，整場記者會進行約1小時，張小月回覆了近20個問題。

大陸智庫學者2016年底針對兩岸關係拋出建立「具有創造性的替代性共識」，張小月隨後在立法院被立委問及是否有在研議兩岸新共識時說「當然有」。陸委會今天又主動將「兩岸互動新模式」列為2017年的工作重點，令媒體相當關切。

面對媒體詢問兩岸新共識、互動新模式相關議題，張小月11度以「求同存異」回答。她說，兩岸各有主張與看法，最重要就是「求同存異」，「求同存異」就是盡量找到雙方都可以接受的。

應記者要求，張小月進一步說明，「同」就是維持和平穩定，兩岸人民的福祉是很重要的；以及1992年兩岸會談歷史事實，1992年到現在所達成的共同認知和諒解，這都是所謂的共同利益、共同認知。

在被問及是否期待與中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍見面時，張小月也提到「求同存異」。她說「期待能（和張志軍）見面，但最重要的是『求同存異』」。

張小月隨後又說，中華民國是主權國家，這一點政府一定是堅持立場，「對岸一直把我們看成她的一部分，台灣人民不可能接受」，但要在不可能中找到可行的方式。1060111

(中央社)