北農戰火炒熱韓語錄 韓國瑜動向引矚目

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台北農產公司爆人事等爭議，意外炒熱北農總經理韓國瑜和立委段宜康、議員王世堅的對話語錄，「吞曲棍球」說法更令人印象深刻，也讓外界對韓國瑜未來動向多一分好奇與關注。

韓國瑜11日發給北農董事會的聲明書提及，既然北市府及議會說明近幾月風波，是因要撤換韓國瑜而引起，早已不戀棧現職，依公司法規定，向董事會請辭，希望董事會儘速召開，覓妥接任人選。

台北農產公司總經理、董事長人事案，從去年起紛紛擾擾，也意外引爆民進黨、北市府和前雲林縣長張榮味間唇槍舌劍。

時間回到去年10月間，立委段宜康在社群網站臉書（facebook）提到，「抓菜蟲一定得先抓台北農產運銷公司。台北農產公司位居蔬果進口、產銷的樞鈕位置；如果不能儘速改革，這個國內最重要的農產品交易平台，將繼續淪為少數人操控價格、劫取金錢和政治利益的工具」。

韓國瑜2天後在北農公司開記者會，並把約30本帳冊、1盤30顆曲棍球擺上桌，要求段宜康與他辯論，範圍可「從菜蟲、果蟲到螢火蟲」，願意「1盤賭1顆」，若檢調查有不法，他願吞下1整盤曲棍球；若無不法，段宜康吃1顆就好。

韓國瑜11月間至監察院陳情，希望監委調查多次批評他的立委段宜康是否涉及干涉司法。

韓國瑜當時說，段宜康、農委會主委曹啟鴻、法務部長邱太三皆屬於民進黨新潮流系，這次新潮流看到北農總經理位置，「看到就要、要不到就罵，罵不完就抓」，「若這屬實，我們是住在台灣還是北韓？」。

韓國瑜11月間赴市議會備詢，民進黨台北市議員王世堅質疑韓國瑜是「流氓」，並要韓國瑜被關前，先吞掉曲棍球。

韓國瑜則回應，他若沒被關，「你要不要吞曲棍球？你跳過海啊」，就連站在旁邊的台北市長柯文哲聽聞2人言語互槓後，也不免做出招牌動作「搔頭狂笑」。

韓國瑜在12月間的常務董事會後，被問及監察人劉光華辭職一事，是否黑影幢幢？他則說，百思不得其解，警方可介入調查，調閱劉光華通聯紀錄或約談到案，一天就能讓事情明朗化，不要搞得像福爾摩斯，他相信劉光華是因「法律問題」，希望相關單位盡快釐清。

台北農產公司企業工會今年1月間因不滿北市府要提高使用費，不排除春節前發動怠工，但工會在1月10日發出聲明，韓國瑜率一級主管與工會理監事協商，韓國瑜希望顧全大局，春節前不要怠工。

工會決定延後召開19日臨時會員大會，確保春節前蔬果運銷順利。台北地檢署偵辦菜蟲案，當天下午就以證人身分傳喚韓國瑜到案說明。

韓國瑜受訪表示，北農案風風雨雨7個月，期待能有公平審訊；晚間6時許韓國瑜訊後請回，他再度受訪說，希望一切圓滿、感謝關心，並呼籲大家沒事多吃點水果、蔬菜。

直到今天，韓國瑜發出給北農董事會的聲明書，並提及要向董事會請辭，希望董事會儘速召開，覓妥接任人選，預定12日召開請辭說明會。

北農戰火意外炒熱韓語錄，有媒體揣測韓國瑜可能要為選舉鋪路或是為參選國民黨主席做準備，也讓外界對韓國瑜未來動向多一分好奇與關注。1060111

(中央社)