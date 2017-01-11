邱太三：沒說不執行死刑

法務部長邱太三今天指出，沒有說不執行死刑，而是要慎重執行，沒有所謂的不執行。

法務部今天舉行媒體茶會，說明1月16日至1月20日將舉行的公民與政治權利國際公約、經濟社會文化權利國際公約（兩公約）第二次國家報告國際審查會議相關情況。

然而，前媽媽嘴咖啡店長謝依涵被控八里雙屍命案，台灣高等法院更二審今天改判無期徒刑，引起各界關注，現場媒體對此提出相關問題。

記者問邱太三，有最高法院法官認為，他們雖然判處犯人死刑，卻實際上卻未執行死刑，讓法官們的心理很挫折、壓力很大，也使得他們在未來的案件上難以判斷；另外，法官們或考量目前當政者的思考模式及時代潮流，選擇乾脆不判死刑，因此，到底要不要執行死刑？

「他（法官）不大專業吧，怎麼會去管這個問題。」邱太三表示，法官只要針對個案去審酌到底該不該判死刑，至於執行問題，「我們沒有說不執行，我們是慎重執行，沒有說所謂的不執行」。

邱太三也說，每名法官心中，不論是宗教信仰，還是對法律認知等，針對個案審酌結果，不適合拿不是自己親自審酌的案子來做比較，因為每個案子有差異性、個別性，「我們既然賦予他有這樣的專業能力，要尊重法官判決」。1060111

(中央社)