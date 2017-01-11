陸官方發話 寶可夢恐威脅國安暫不開放
一度引起全球熱潮的手機擴增實境（AR）遊戲精靈寶可夢（Pokemon GO）遲遲無法進入大陸市場。日前大陸官方回應稱，寶可夢等類似遊戲或「威脅國家安全」，暫不審批。
英國廣播公司（BBC）中文網報導，中國大陸音像與數字出版協會遊戲出版工作委員會（遊戲工委）10日引述中國廣播電影電視總局的意見表示，暫不受理的原因是此類型遊戲在營運中存在較大社會風險，例如對地理資訊安全的威脅、對社會交通安全和消費者人身安全的威脅等。
大陸廣電總局也正研究具體的安全評估意見，一旦形成意見會及時公布。
中國音數協遊戲工委說，中國大陸近期有不少遊戲企業正在關注甚至研發像寶可夢一般的AR遊戲。從相關遊戲在海外市場的表現和社會反映看，此類型遊戲採用了大量新技術與創新應用，對於遊戲技術的發展有一定啟示意義。
精靈寶可夢於2016年夏天上線，玩家遊戲熱情擴散至全球，台灣也於8月開放。中國大陸網友引頸期盼半年多，但按照目前中國廣電總局的態度，可能一段時間內都還不會開放。
有大陸網友抱怨，「一個遊戲就讓國家安全受到損害，看來國家的安保真脆弱」、「（海外）都沒人玩了才考慮要不要引進…」
不過，雖然寶可夢沒有開放，但中國大陸卻有類似的AR遊戲，由中國大陸第三方支付平台支付寶開發的AR「實景紅包」。1060111
(中央社)
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