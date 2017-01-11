2017銀監會監理重點 嚴防不良貸款7大風險

我要評比

銀監會2017年盯上銀行7大風險。大陸銀監會10日召開2017年全國銀行業監督管理工作會議，據《證券日報》報導，會議中點出今年工作重點。在風險控管上，除將嚴控不良貸款、過度放貸風險，也鎖定銀行流動性、交叉性金融、地方融資平台貸款、網路金融與非法集資等7大風險進一步防範，並以不發生系統性風險為底線。

依銀監會數據顯示，截至2016年前3季，陸銀不良貸款餘額已達到1.49兆元人民幣，且到去年底的商銀不良貸款率為1.81%，上升趨勢並未改變，更讓銀行業最常被問的預測就是「不良貸款見頂了嗎？」但多數人士回答都偏向悲觀。

針對不良貸款風險防範，《第一財經報》指出，銀監會將要求銀行檢測風險係數，細化信貸資產的分類，進而提升排除放款風險，並加強統一授信、統一管理，嚴格畫分不同層級的審批權限。

會中也提到嚴治網路金融風險，除持續P2P網路借貸監理，也會加強校園網貸業務的查核、打擊電信詐騙，並推出《處置非法集資條例》條文。

(旺報)