捷運站襲警凶手患思覺失調症 被害人：裝瘋賣傻

去年3月28日，詹姓男子在新北投捷運站攻擊黃姓員警，造成員警背部、頭部、手臂多處遭牛排刀割傷，還好員警與熱心保全員幫忙壓制，才得以倖免一死。士林地院今天開庭，詹經三軍總醫院精神科鑑定，患有「 思覺失調症」，辯護律師主張符合減刑要件，但被害黃姓員警說，詹在台北車站就鎖定目標，因為人潮眾多才沒有下手，到了行兇地點，還刻意丟1000元在地上，企圖轉移員警注意力，動手時先用右手再換左手攻擊，顯示思路非常清楚，根本是「裝瘋賣傻」。

黃姓員警表示，上次開庭，詹的妹妹說要和解，卻沒提出任何解決方案，打著修復式司法的名號，根本沒有誠意。詹還寫信，內容指要教他「農業技術」，可以水梨接蘋果種植水果，他根本沒提到道歉或是悔改之意。

開庭時，審判長詢問，為何他要帶刀出門，到了車站為何又選擇無冤無仇的黃姓員警？詹停頓很久，他說，因為心情不好，前3天遭到父親指責，說他「無理取鬧」，直到案發當天早上，他以自己製作的刀鞘，包裹一把刀刃有12公分長的牛排刀，放在褲子口袋內，直到在台北車站看到黃姓員警，才萌生殺機。

黃一路尾隨直到新北投捷運站，法官問，為何不攻擊路人，但詹說，因為車站人潮很多，他要找人少的地方下手。

法院囑託精神科醫師鑑定，詹患有思覺失調症、被害妄想症，對自己的病識感很低，容易與人發生衝突，需要長期服用藥物降低再犯的可能。

(中時)