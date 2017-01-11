行政契約消息外洩 洪秀柱：黨產會洩密
國民黨主席洪秀柱今天表示，副主席詹啟賢是不可或缺的左右手，會持續慰留；至於詹啟賢與黨產會談行政契約為何外洩？就她調查，非國民黨人士洩露，而是黨產會內部提供媒體。
中國國民黨中常委江碩平下午在國民黨中常會為詹啟賢抱屈說，詹啟賢代表洪秀柱與黨產會談判，過程不管如何，但最起碼要保密，不該外洩，難道是洪秀柱或秘書長莫天虎授意嗎？這對詹啟賢人格損傷太嚴重。他建議強力慰留詹啟賢，且追究為何洩密。
洪秀柱說，詹啟賢請辭，是她心中的痛、非常難過，到現在沒有批准，極力慰留。
她表示，詹啟賢擔任國民黨副主席，承擔重點工作，大家有目共睹；擔任黨內黨產小組召集人，忍辱負重、委屈求全，與黨產會主委顧立雄有幾次談判，希望解決黨務經費困難。
洪秀柱指出，面對黨產會粗暴行徑，迫不得已，為避免中投與欣裕台遭充公，中投董事長陳樹與行管會主委邱大展想辦法與黨產會談判，詹啟賢也在她的授權下與顧立雄有過幾次談判。
她說，幾次談判的結果就是有所謂的行政契約，但黨內有不同意見且茲事體大，為尊重常會且讓大家了解，並到黨團求取認同，動作還沒完成，黨產會就在去年11月25日決定將中投、欣裕台收歸國有，詹啟賢也對黨產會動作不以為然。
至於消息外洩，洪秀柱說，她調查過，不是國民黨內部知道內情的人洩露，完全是黨產會內部提供媒體。
洪秀柱表示，任何人面臨這個狀況，心中肯定不高興，她上週與詹啟賢談了1個多小時，詹啟賢對於角色扮演覺得很難過，要離開，但詹啟賢是黨內不可或缺的左右手，會持續與詹啟賢聯繫，強力慰留。1060111
(中央社)
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