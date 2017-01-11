台法戲劇合作 歐洲聯結在法巡演
台灣的同黨劇團與法國的守夜人劇團合作推出戲劇作品「歐洲聯結」，去年10月在台北藝術節首演，今年來到法國7個劇院巡迴演出50場。
駐法國台灣文化中心表示，「歐洲聯結」（EuropeConnexion）由法國新銳導演馬修．華（Matthieu Roy）執導，改編自劇作家巴代阿（Alexandre Badea）作品，描述一名抱有野心的男子替大企業做說客，不惜以他人性命和自己的生活換取功成名就。
駐法國台灣文化中心表示，此劇意在喚起觀眾對公共組織決策的關注，探討政商關係如何牽動整個世界；透過台法團隊的合作演繹，運用守夜人劇團（Cie du Veilleur）在法國活躍的巡演網絡，可望透過「歐洲聯結」提高台灣表演藝術能量在歐洲的能見度。
此劇由台灣演員王詩淳、王瑋廉和法國演員希爾柏史坦（Johanna Silberstein）、卡華（Brice Carrois）等演出。
在法巡演時間於1月10日到3月25日，地點包括巴黎開放劇院暨國立當代劇作中心（Theatre Ouvert）、西部的波瓦迪戲劇音樂廳（Theatre&Auditorium de Poitiers）、北部城市里爾（Lille）的北方劇院（Theatre du Nord）等。1060111
(中央社)
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