監委：測謊鑑定要符程序正義應入法

監察院今天對測謊鑑定問題提出調查報告，監委仉桂美說，德國法律禁止人格侵犯的測謊，日本也明訂不能自證己罪，國內仍只限於行政命令，測謊要符合程序正義，須拉到法律位階。

總統蔡英文上任後推動司法改革，蔡總統也親任總統府司法改革委員會召集人。監察委員王美玉、仉桂美下午召開記者會，說明測謊鑑定問題多，到現在仍無統一規範和標準作業流程。

仉桂美指出，德國已經入法，禁止人格侵犯的測謊，日本憲法也規定，不能自證己罪；不自證己罪也明定在公民與政治權利國際公約，此公約也已國內法化，但在落實的時候，國內3個進行測謊的機關卻沒有法的規範，而是各自在各自的行政規範命令裡執行。

仉桂美說，台灣始終沒有去思考測謊的定位是什麼，如果只將測謊當成鑑定技術，這對民主政治是很恐怖的事；測謊使用必須符合程序正義，必須拉到法律位階來具體明定，也因此，她認為，測謊絕對不只是一個鑑定技術，且是一個嚴肅、不能再忽略的問題。

仉桂美指出，包括誰來做鑑定，通常是希望不能球員兼裁判，否則公正性很容易受到質疑；94年曾有法院判決認為測謊是人格權問題，但至今始終沒有動作，對於人權尊重的省思始終無法萌芽。

監委的調查報告指出，測謊具有侵害個人內心自由及意思活動的心理檢查性質，且測謊鑑定技術日趨發展進步，未來不排除使用功能性磁振造影（functional Magnetic Resonance Imaging，fMRI）等儀器對腦部探測來進行測謊，有違反人性尊嚴疑慮。

調查報告提出意見指出，學者曾經做過統計，有高達7成受測者被認定是說謊，而在被告聲請對自己或關鍵證人測謊時，又無一定判斷準則規定，且測謊機關也受偵查機關指揮，檢察官偵查中命被告測謊，被告一定不敢拒絕；但被告聲請測謊，測謊機關是可以拒絕的，造成被告與檢方武器不平等。

監委指出，若在欠缺物證等直接證據下，採用準確性有爭議的測謊鑑定作為認定犯罪事實的證據，違反發現真實及保障人權的主要目的。認為司法院、行政院等主管機關應該就測謊鑑定結果和司法判決進行統計分析，並於相關法令明定囑託測謊鑑定要件、程序等事項。1060111

(中央社)