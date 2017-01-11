替代役男關懷獨老 9旬嬤歲末享法國餐
新北市替代役男到96歲杜姓奶奶家，協助環境清潔，新北市民政局更號召法國藍帶廚藝學院畢業等餐飲專長替代役男，為杜奶奶準備了最喜愛的南瓜美食陪同奶奶用餐，場面溫馨。
弘道老人福利基金會社工曾雅雯表示，高齡96歲的杜奶奶丈夫過世已久，平日需獨自扶養精障兒子，鮮少外出參與活動。由於奶奶年事已高，高處牆角、紗窗、抽油煙機等已無力清潔，透過替代役男的協助，讓奶奶家煥然一新過好年。
這次關懷活動，民政局特別安排曾就讀法國藍帶廚藝學院的替代役男林晏瑩，為杜奶奶準備她喜愛的南瓜美食，做成「法式南瓜濃湯」以及「南瓜義大利麵餃」。
另一名畢業於高雄餐旅大學西餐廚藝系的替代役男廚師郭璟毅，平日就和爺爺住在一起，因此很了解銀髮族長輩食用的料理都著重「低鹽、少油、少糖」原則，配合奶奶的喜好，做出「低糖南瓜蛋糕捲」，讓奶奶吃的健康有活力。
在整潔的環境開心品嚐替代役男一手好料理的杜奶奶，臉上露出開心的笑容，非常滿足的說，「很感謝阿兵哥來幫我打掃家裡，還和我話家常關心生活狀況，尤其是特別準備我喜愛的南瓜料理，真的很久沒有這麼開心了。」
民政局兵役勤管科長賴小萍表示，為響應關懷獨居長者，今年將於農曆過年前，在新北市各區陸續辦理70場的「獨居老人居家關懷及環境清潔活動」，預計投入350人次替代役役男參與服務。
同時，活動致贈毛毯、圍巾等禦寒用品給獨居長者，除了讓替代役役男有更多服務銀髮族長輩的機會外，也希望役男在平日服勤之餘，也能奉獻愛心並關懷陪伴長輩，讓獨居長者感受社會溫暖。1060111
(中央社)
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