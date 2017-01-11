廣州擬辦電影節 春節後公布

我要評比

據報導，中國大陸廣州市正在爭取承辦一項電影節活動，且爭取新聞出版廣電總局的支持，春節過後將會公布詳情。

南方都市報今天在報導中引述市文化廣電新聞出版局局長陸志強說，廣州很早就有自己的電影節─廣州大學生電影節，並在業界形成了一定的影響。

而廣州大學生電影節到2016年已舉辦了13屆。

但他說，廣州市方面正爭取國家新聞出版廣電總局的支持，爭取承辦一項電影節活動，以此進一步滿足廣州電影的細分市場需求，做專、做精電影某一類別。

具體是什麼電影節，陸志強表示要賣個關子，春節後，他們會舉行新聞發布會，屆時會揭曉謎底。

據統計，廣東電影票房連續14年領跑大陸。1060111

(中央社)