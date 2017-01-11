歐巴馬8年白宮歲月白了頭 政績難評斷

美國總統歐巴馬今天在芝加哥發表告別演說，8年來，美國經濟緩步爬升，國際影響力卻大幅減弱，歐巴馬的政績與功過複雜，一時難以斷定。

8年前，歐巴馬由小布希（George W. Bush）總統手上接手的美國局勢百廢待舉。歐巴馬執政期間，美國未由經濟衰退走向蕭條，股市至他卸任前上漲了近萬點，連續75個月工作機會增長，總計創造約1100萬個職務，他也史無前例推出健保，近2000萬民眾獲醫療照護，婚姻平權也在他任期間普遍施行。

軍事外交與國家安全上，蓋達組織領導人歐薩瑪．賓拉登（Osama bin Laden）被擊斃，美軍撤離伊拉克與阿富汗，美國本土未發生重大恐怖攻擊，伊朗核子協議與氣候變遷議題出現進展，並對緬甸、越南與古巴等國打開大門。

歐巴馬順利連任，卸任前的民意支持度過半，高於小布希卸任前支持度近20個百分點，也超過即將接任的川普（Donald Trump）10個百分點。

從數字來看，歐巴馬應該是成功的美國總統，但事實恐非如此。歐巴馬的人氣未移轉至民主黨，前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）總統大選落敗，美國選民不討厭歐巴馬，卻否決了他的政策，近7成美國民眾認為美國走錯了方向。

「今日美國報」（USA Today）社論認為，歐巴馬的政績複雜，難以斷定。

美國民眾因不同立場對歐巴馬的看法南轅北轍。歐巴馬執政創造工作機會，期間仍有近800萬的製造業職缺消失或外移，這是民主黨在工業州全面挫敗的主因。健保雖普及，但醫療成本昂貴的老問題沒獲解決，保費與自付額1年後飛漲，也是中產階級選票流失的主因。

軍事外交上，賓拉登雖被擊斃，但伊斯蘭國（ISIS）崛起，歐巴馬政府卻欠缺策略。與中國模糊的合作又競爭關係，卻造成北京軍事實力快速崛起、在南海填海造島，如今威脅美國的領導地位與區域利益。

保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）認為，歐巴馬執政對內對外都失敗。

首先，他過度動用行政命令，擴張聯邦政府權限，繞過國會，大打民粹牌。歐巴馬要和平，卻低姿態向全球道歉，結果鼓舞了敵人，拋棄了盟友。最後，歐巴馬的思維與判斷都背離美國的主流民意。

54歲的歐巴馬除了白了頭，依然樂觀健朗，充滿情感，未來仍具影響力。不過，歐巴馬當年因美國首位非裔總統身分，伴隨而來的道德與精神資產，並未留下多少痕跡，比肌肉仍是國際場域的基本原則。1060111

(中央社)