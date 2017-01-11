訴求合理年金改革 教師會向陳菊陳情
高雄市教師職業工會今天號召教數百名教師代表向市長陳菊陳情，並提出包括合理年金改革等3訴求。
市府副秘書長林英斌出面接受陳情，允諾代轉達教師的心聲給陳菊。
年金改革議題近來吵得沸沸揚揚，教師職業工會號召數百名基層教師到市府陳情，盼陳菊轉達他的訴求合理改革的心聲。
陳情教師拉起抗議布條，高喊抗議年金惡改、反對60歲起支及活絡師資代謝等口號，希望陳菊爭氣勿漏氣等。
教師職業工會理事長董書攸批評官版的年金方案提出的策略，僅在多繳、少發、延後退，將責任轉嫁給目前的在職的人員，不僅未能正視「歷年不足額提撥」的問題，更是逃避市府身為雇主的責任。
他指出，103年教育人員退撫基金已出現收支逆轉的情形，預估到119年基金就會破產；他說過去的不足額提撥才是基金不斷虧空的主因。
他籲身為市立學校教師的雇主的陳菊向中央反映基層的聲音，發揮南霸天的影響力，扭轉官版年金方案的不合理。1060111
(中央社)
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