全國蘭花展 千盆蘭花聚南投爭豔

全國蘭花大展暨競賽評比21日在南投縣草屯鎮登場，將有來自全國上千盆蘭花同場爭豔，南投縣政府觀光處長王源鍾（左）等人11日邀民眾到南投賞花。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 106年1月11日

全國蘭花大展暨競賽評比21日在南投縣草屯鎮登場，將有來自全國上千盆蘭花同場爭豔，還有狐狸尾蘭、虎頭蘭等多種蘭花展。

南投花卉嘉年華系列活動「全國蘭花大展暨競賽評比」21日到2月5日在草屯鎮樸提蘭園展出，今天舉辦宣傳，南投縣政府觀光處長王源鍾、農業處長陳瑞慶、南投縣蘭花發展協會理事長魏榮泰，邀民眾春節到南投欣賞來自全台灣千盆名貴蘭花。

王源鍾說，全國蘭花大展21日起在樸提蘭園登場，除可欣賞少見、最有特色的狐狸尾蘭，還有來自各地的名貴蘭花，相當難得。欣賞蘭花之後，還可到南投縣農工商會展中心賞花燈、沙雕展、恐龍展，春節期間，南投天天熱鬧，適合全家出遊。

陳瑞慶表示，蘭花是國內最具產值的農業項目之一，以歐洲、美國、日本為主要出口市場，其中，國蘭主攻日本、韓國市場，舉辦蘭花大展不僅對產業有實質幫助，更能促進同業交流，也讓民眾了解蘭花產業盛況。

魏榮泰說，南投縣是國內花卉產地之一，文心蘭、蝴蝶蘭、虎頭蘭、狐狸尾蘭更是重要花卉，今年參賽蘭花達千盆，須經嚴格評審才選出總冠軍；會場規劃得獎蘭花展區、狐狸尾蘭、虎頭蘭、文心蘭、拖鞋蘭、嘉德麗雅蘭、國蘭展示區、花藝研習教學區。1060111

(中央社)