不給保護費就砸店 16名天道盟份子被逮
天道盟同心會雙和分會疑似長期在新北市各地向商家強索保護費，只要商家不從，就率眾鬧事、砸店、丟擲信號彈甚至開槍恐嚇，多達約30家商家受害，新北市刑大與土城警分局今天（11日）凌晨兵分多路，逮獲27歲會長陳廷安及15名手下，訊後依組織犯罪、槍砲、恐嚇取財及毀損等罪移送法辦。
警方指出，有多起組織犯罪、妨害自由、恐嚇取財前科的陳嫌，去年11月於板橋區館前西路某卡拉OK店開槍恐嚇，要脅業者繳交保護費。
警方獲報後展開跟監調查，發現陳嫌等人自去年7月起，在板橋、土城、中和、樹林、三峽等地，以聚眾暴力恐嚇手法，向各卡拉OK店、小吃店強索每月1至3萬元不等的保護費，被害業者約30家，陳嫌等人平均每月入帳高達30至50萬元，目前已有6名業者向警方報案。
警方今天凌晨0時許兵分多路，在板橋、土城、樹林、新莊等地拘提陳嫌及旗下小弟共16人到案，並起出2把改造手槍、5顆改造子彈及球棒等犯罪工具。
陳嫌到案後僅承認曾唆使小弟打架鬧事，堅稱不知砸店、丟擲信號彈、開槍等情事，不過多名小弟指證所有暴力恐嚇行為均為陳嫌唆使，警方訊後將16人依法送辦。
新北市刑大大隊長廖訓誠表示，農曆春節將屆，為維護社會治安，並預防黑道幫派份子藉各行各業年度盤點時機暴力恐嚇取財，新北市警方已全力投入偵辦不法幫派，包括永和、中和、板橋、海山、土城等警分局，均已破獲長期聚眾暴力滋事的幫派份子，展現警方全力掃蕩黑幫的決心。
(中時)
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