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不給保護費就砸店 16名天道盟份子被逮

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不給錢就砸店　新北警逮16名天道盟份子
新北市刑大今天凌晨破獲長期暴力恐嚇索討保護費的天道盟同心會雙和分會，訊後將會長陳廷安（前中）等人移送法辦。（孟祥傑翻攝）
不給錢就砸店　新北警逮16名天道盟份子
新北市刑大今天凌晨破獲長期暴力恐嚇索討保護費的天道盟同心會雙和分會，並起獲改造手槍、子彈與球棒等犯案工具。（孟祥傑攝）

天道盟同心會雙和分會疑似長期在新北市各地向商家強索保護費，只要商家不從，就率眾鬧事、砸店、丟擲信號彈甚至開槍恐嚇，多達約30家商家受害，新北市刑大與土城警分局今天（11日）凌晨兵分多路，逮獲27歲會長陳廷安及15名手下，訊後依組織犯罪、槍砲、恐嚇取財及毀損等罪移送法辦。

警方指出，有多起組織犯罪、妨害自由、恐嚇取財前科的陳嫌，去年11月於板橋區館前西路某卡拉OK店開槍恐嚇，要脅業者繳交保護費。

警方獲報後展開跟監調查，發現陳嫌等人自去年7月起，在板橋、土城、中和、樹林、三峽等地，以聚眾暴力恐嚇手法，向各卡拉OK店、小吃店強索每月1至3萬元不等的保護費，被害業者約30家，陳嫌等人平均每月入帳高達30至50萬元，目前已有6名業者向警方報案。

警方今天凌晨0時許兵分多路，在板橋、土城、樹林、新莊等地拘提陳嫌及旗下小弟共16人到案，並起出2把改造手槍、5顆改造子彈及球棒等犯罪工具。

陳嫌到案後僅承認曾唆使小弟打架鬧事，堅稱不知砸店、丟擲信號彈、開槍等情事，不過多名小弟指證所有暴力恐嚇行為均為陳嫌唆使，警方訊後將16人依法送辦。

新北市刑大大隊長廖訓誠表示，農曆春節將屆，為維護社會治安，並預防黑道幫派份子藉各行各業年度盤點時機暴力恐嚇取財，新北市警方已全力投入偵辦不法幫派，包括永和、中和、板橋、海山、土城等警分局，均已破獲長期聚眾暴力滋事的幫派份子，展現警方全力掃蕩黑幫的決心。

(中時)

關鍵字：砸店新北警天道盟
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