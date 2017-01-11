非洲來的台灣女婿 馬馬內也想踢中華男足
中華男足先後有過法國血統的陳昌源、西班牙血統的殷亞吉，與來自土耳其的「台灣女婿」朱恩樂效力，有無可能加入來自非洲的「黑將軍」呢？曾經入選過非洲尼日成年國家隊，娶了台灣老婆、來台3年的輔仁大學後衛馬馬內（Mamane）就說，他很希望披上中華隊戰袍。
「我曾經去中國大陸兩年，在那邊認識我的太太，不過我的中文是在台北大學學的，」馬馬內表示，他在尼日曾被選進國際友誼賽的陣容，但最後沒有上場，等到符合國際足總（FIFA）的旅居5年轉籍時限，他很想嘗嘗效力國家隊的感覺。
馬馬內雖已32歲，但擁有187公分的強壯身材，而且攻守兼備，在首屆台灣企業甲級足球聯賽連續兩輪都替輔大進球。11日輔大對陣勁敵北市大同，職司中後衛的馬馬內不但成功守住大同黑人前鋒馬克費內路斯（Marc Fenelus），還在第82分鐘頂進致勝球。
中華男足的日籍教頭黑田和生也在台甲聯賽場邊觀戰，獲悉馬馬內對中華隊有興趣，黑田微笑著說：「輔大的3號很有能力，不過踢中華隊的薪水很少喔！」黑田表示，如果馬馬內有意願，他會進一步觀察了解，「我們需要『好』的球員，不只是個人能力，還有很多面向，必須是好的榜樣，畢竟是代表台灣啊！」
(中時電子報)
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