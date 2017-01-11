不滿年金改革方案 屏教師團體縣府陳情
年金改革箭在弦上，但屏縣教育產業工會不滿改革方案，超過200位教師11日下午集結屏東縣政府前，針對議題表達訴求，強調反對教師退休60歲起支，應比照公務員給予10年緩衝，另要求政府負擔65％歷年不足額提撥。屏縣教育處長王慧蘭接下陳情書表示，將轉呈縣長。
屏縣教育產業工會理事長黃莆田指出，這次陳情以平和為訴求，強調老師不是暴民，也支持年金改革，但過去改革方案身為雇主的政府卻讓受雇者全部承擔，自己沒負到雇主責任。
他認為，退撫基金財務不佳主因是過去20年提撥不足，所以要求政府負擔65％責任，而不應只由教師以「多繳、少領、延後退」來單獨承擔改革。
另目前官方版年金改革草案設計，將教師退休年齡於107年從75制直接跳空至80制、112年85制，並延後到60歲才起支，他們認為，應給10年緩衝實施85制。工會代表透露，選擇周三下午陳情，是考量國小沒課，國、高中多為社團課程，在不影響學生受教權前提下，勇於表達自己訴求。
警方擔心陳情教師情緒激動，事前部署100名警力隔出人牆，所幸過程平和，沒有衝突。從黃莆田手上接下陳情書的王慧蘭則承諾，會將教師們訴求轉呈縣長，但年金改革屬中央政策，同時會協助將聲音傳達給中央。
(中時)
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