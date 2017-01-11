陸大叔百萬元蓋貨櫃綠建築 變身網紅
家住大陸北京市順義區馬坡鎮的牛健幾年前在順義區以人民幣30萬元（約新台幣140萬元）建了一個獨棟的「生態屋」，一時間紅遍網路，參觀的人絡繹不絕，頓時之間成為「網紅」。
大陸入口網站網易家居報導，這個「生態屋」（台灣稱綠建築）是由數個貨櫃合成的房子，大約90平方公尺（約27.2坪），加上前後院的小花園，整整有200多平方公尺（約60坪），看得讓人想逃離城市的蝸居。
不僅如此，牛健還設計了一個可循環的生態系統，同時使用太陽能、風力、沼氣等天然能源，讓「生態屋」省下了一大筆水電燃氣費。
網友看到這樣的設計，忍不住說：「簡直牛炸天！」
報導說，這麼環保的房子曝光之後，自然就紅了。每天前往參觀牛健房子的人絡繹不絕，本地的、外地的、官方的、民間的，平均每天5、6批人。
牛健說：「大家看到我這個樣子，都立刻有了信心，原來人人都可以回歸平靜的田園生活。」1060111
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。