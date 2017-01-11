陸大叔百萬元蓋貨櫃綠建築　變身網紅

家住大陸北京市順義區馬坡鎮的牛健幾年前在順義區以人民幣30萬元（約新台幣140萬元）建了一個獨棟的「生態屋」，一時間紅遍網路，參觀的人絡繹不絕，頓時之間成為「網紅」。

大陸入口網站網易家居報導，這個「生態屋」（台灣稱綠建築）是由數個貨櫃合成的房子，大約90平方公尺（約27.2坪），加上前後院的小花園，整整有200多平方公尺（約60坪），看得讓人想逃離城市的蝸居。

不僅如此，牛健還設計了一個可循環的生態系統，同時使用太陽能、風力、沼氣等天然能源，讓「生態屋」省下了一大筆水電燃氣費。

網友看到這樣的設計，忍不住說：「簡直牛炸天！」

報導說，這麼環保的房子曝光之後，自然就紅了。每天前往參觀牛健房子的人絡繹不絕，本地的、外地的、官方的、民間的，平均每天5、6批人。

牛健說：「大家看到我這個樣子，都立刻有了信心，原來人人都可以回歸平靜的田園生活。」1060111

(中央社)