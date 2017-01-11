韓國瑜請辭 北市：北農人事依規定辦理

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台北農產公司總經理韓國瑜今天決定向董事會請辭，起因是他認為有錯誤資訊引導北市府。北市副發言人劉奕霆表示，市府沒有立場，北農人事部分則依相關程序及法規辦理。

北農公司總經理韓國瑜發出給董事會聲明書提及，去年向市長柯文哲提出辭職信，且因近期的錯誤資訊引導市府做出錯誤決策，決定向董事會請辭，希望董事會儘速召開，覓妥接任人選。

韓國瑜的聲明內容提到，去年中秋節時，便把辭職書交給柯文哲，要由市府官派董事在公司董事會提出，但因公司沒有董事長，辭職書一直未被處理。

但近期惡意錯誤資訊，引導北市府一直在做錯誤決策，逼使工會可能會在春節前發動怠工表達不滿情緒。

幸經斡旋，工會已承諾願保證在春節前和韓國瑜一起努力為大台北600萬居民把守蔬果無超標農藥殘餘及正常供應，並照顧全台百萬農民權益。

聲明書提到，既然市府及市議會已說明近幾月風波，都因為要撤換韓國瑜而引起，早已不戀棧現職，後續依公司法規定向董事會請辭，希望盡快召開董事會，覓妥接任人選。

北市府副發言人劉奕霆說，市府沒有立場，北農人事部分則依相關程序及法規辦理。1060111

(中央社)