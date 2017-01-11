大溪高中工安 包商賠罹難者近7百萬

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桃園市大溪高中教學圖資大樓新建工程去年12月底發生鷹架倒塌意外，造成5名工人身亡，經桃園市勞動局與勞資雙方協調後，達成初步共識，包商將賠償每名罹難者672萬5000元。

參與協調的桃園市議員林志強今天轉述，家屬和包商在協調過程中達成民事和解共識，包商將賠償每名罹難者，包含撫卹、精神賠償、喪葬、慰問等新台幣672萬5000元，若包含勞保與國民年金保險，罹難者每人可領取金額近800萬元。

林志強表示，賠償金部分圓滿協調後，民事部分已告一段落了，「主要還是幫家屬爭取最大權益、撫平內心傷痛」，剩下就是包商的刑事責任，而未來也會繼續關心痛失雙親的廖家兄弟生活與教育。1060111

(中央社)