春節不打烊 中市大型家具清運受理登記

農曆春節垃圾收運不打烊，台中市大型家具清運即日起受理登記！（陳世宗翻攝）

農曆春節即將到來，台中市政府環保局提醒民眾若有大型家具需協助清運，可與各區清潔隊聯繫預約登記，即日起受理登記至1月25日為止，清運至1月26日止；今年垃圾收運春節不打烊：除夕、初四日間沿街收運垃圾；初一、初三定時定點收運；初二、初五停止收運；初六正常收運，請民眾注意多加利用。

環保局表示，春節即將到來，家戶忙於整理環境、除舊佈新。民眾若有大型家具需協助清運，可與各區清潔隊聯繫預約登記，受理登記至1月25日為止，清運至1月26日止。

環保局為協助民眾新春大掃除，今年垃圾收運一樣不打烊，時間調整為：除夕、初四(1/27、1/31)日間沿街收運垃圾；初一、初三(1/28、1/30)定時定點收運；初二、初五(1/29、2/1)停止收運；初六(2/2)正常收運，全市廣置647處定點，時刻表可至環保局網站查詢。

有關各區清潔隊收運垃圾相關資訊，環保局將透過新聞媒體、1999、環保局網站公布垃圾收運最新消息，請民眾多加注意。民眾如對於垃圾收運有任何疑問，可撥打1999或環保局各區清潔隊電話詢問。

(中時)