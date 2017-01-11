美聲天后莎拉布萊曼 3月獻聲台南藝術節
「2017臺南藝術節」將於3月登場，為期2個多月的系列活動，帶來上百場戲劇、舞蹈、音樂等多元表演藝術饗宴，今年並首度邀請國際天籟「月光女神」莎拉‧布萊曼，於台南市立體育場熱情開唱，文化局為此也推出「按讚→分享→標好友」3步驟抽獎活動，參加者有機會免費獲得莎拉‧布萊曼月光女神演唱會門票2張！
享譽全球的高音美聲天后莎拉‧布萊曼，唱紅歌曲無數，包括歌劇《杜蘭朵公主》的〈公主徹夜未眠〉(Nessun Dorma)、音樂劇《歌劇魅影》(Phantom of the Opera)主題曲，以及〈告別的時刻〉(Time to Say Goodbye)、〈阿根廷別為我哭泣〉(Dont Cry For Me Argentina)等曲目，經典美聲傳唱世界各地。
本次於「2017臺南藝術節」演出，主辦單位將原汁原味打造世界巡迴演唱會規格，以絢麗奪目的視覺效果搭配絕美純淨的天籟，呈現「月光女神」絕無僅有且歷久不衰的美聲，讓觀眾得以在純粹的樂音流瀉中體驗「萬物皆有情」的誠摯感動，遇見獨一無二的經典「克莉斯汀」，享受一場震撼心靈的音樂饗宴。
配合莎拉‧布萊曼「月光女神」演唱會正式啟售，「臺南藝術節」臉書粉絲團特別舉辦「按讚→分享→標好友」免費看演唱會抽獎活動，只要「1.在粉絲團按讚」→「2.公開分享指定貼文」，最後「3.在留言處標記兩位好友，並寫下一檔最想看的2017臺南藝術節節目」，即有機會獲得門票，粉絲團將於1月26日小年夜抽出2張演唱會門票得主。
即將登場的2017臺南藝術節，共有「國際經典」、「臺灣精湛」、「城市舞臺」3大主軸，除了莎拉‧布萊曼演唱會外，還有許多精采節目，詳情請至臺南藝術節官方網站或兩廳院售票系統查詢。
(中時)
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