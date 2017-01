美聲天后莎拉布萊曼 3月獻聲台南藝術節

享譽全球的高音美聲天后莎拉‧布萊曼,3月首度來台南藝術節獻聲。(台南市文化局提供)

「2017臺南藝術節」將於3月登場,為期2個多月的系列活動,帶來上百場戲劇、舞蹈、音樂等多元表演藝術饗宴,今年並首度邀請國際天籟「月光女神」莎拉‧布萊曼,於台南市立體育場熱情開唱,文化局為此也推出「按讚→分享→標好友」3步驟抽獎活動,參加者有機會免費獲得莎拉‧布萊曼月光女神演唱會門票2張!

享譽全球的高音美聲天后莎拉‧布萊曼,唱紅歌曲無數,包括歌劇《杜蘭朵公主》的〈公主徹夜未眠〉(Nessun Dorma)、音樂劇《歌劇魅影》(Phantom of the Opera)主題曲,以及〈告別的時刻〉(Time to Say Goodbye)、〈阿根廷別為我哭泣〉(Dont Cry For Me Argentina)等曲目,經典美聲傳唱世界各地。

本次於「2017臺南藝術節」演出,主辦單位將原汁原味打造世界巡迴演唱會規格,以絢麗奪目的視覺效果搭配絕美純淨的天籟,呈現「月光女神」絕無僅有且歷久不衰的美聲,讓觀眾得以在純粹的樂音流瀉中體驗「萬物皆有情」的誠摯感動,遇見獨一無二的經典「克莉斯汀」,享受一場震撼心靈的音樂饗宴。

配合莎拉‧布萊曼「月光女神」演唱會正式啟售,「臺南藝術節」臉書粉絲團特別舉辦「按讚→分享→標好友」免費看演唱會抽獎活動,只要「1.在粉絲團按讚」→「2.公開分享指定貼文」,最後「3.在留言處標記兩位好友,並寫下一檔最想看的2017臺南藝術節節目」,即有機會獲得門票,粉絲團將於1月26日小年夜抽出2張演唱會門票得主。

即將登場的2017臺南藝術節,共有「國際經典」、「臺灣精湛」、「城市舞臺」3大主軸,除了莎拉‧布萊曼演唱會外,還有許多精采節目,詳情請至臺南藝術節官方網站或兩廳院售票系統查詢。

(中時)