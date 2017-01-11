吳敦義選黨主席 林火旺任發言人

將參選中國國民黨主席的前副總統吳敦義辦公室今天表示，台灣大學教授林火旺將擔任發言人。

吳敦義辦公室也發布新聞稿說，新北市黃復興黨部主任委員何復明利用網路散發不實消息，指射吳敦義主張要將「中國國民黨」改為「台灣國民黨」，這是極其嚴重的汙衊和扭曲。

吳敦義辦公室表示，民國89年中國國民黨敗選，黨內有人提出要將「中國國民黨」改名為「國民黨」，後來不了了之，到了民國93年選舉挫敗，黨內又有人提出同樣建議，基於黨內言論自由，吳敦義當時表達可以討論，但是吳敦義的立場十分清楚，中國就是中華民國，「中國國民黨」不應改名，這是吳敦義從未動搖的堅定信仰，這也是吳敦義一向主張九二共識、一中各表的原因，「一中」就是中華民國。

新聞稿指出，中國二字是資產，不是負債，以目前的國際和兩岸情勢，堅守中華民國更是兩岸和平的關鍵，吳敦義嚴正聲明從未主張「中國國民黨」要改名為「國民黨」或「台灣國民黨」。

吳敦義辦公室說，值此國民黨主席選舉的關鍵時刻，黨主席洪秀柱呼籲參選同志不要「網內互打」，卻驚見新北市黃復興黨部主任委員何復明在網路惡意散布謠言，製造分裂，這種卑劣手段，請中央黨部立即徹查嚴辦。1060111

(中央社)