佛州機場槍擊逃生 女孩找回遺失泰迪熊

1隻身穿紅色連帽衫的泰迪熊玩偶，日前在佛州機場槍擊案中與深愛它的10歲小主人失散，今天終於得以團聚，為槍擊案造成的恐懼與混亂帶來一點難得的光明面。

「邁阿密前鋒報」（Miami Herald）報導，這隻名叫魯福斯（Rufus）的小熊，是槍擊案發生期間，遺落在勞德岱堡-好萊塢國際機場（Fort Lauderdale-Hollywood International Airport）的2萬3000件物品之一。嫌犯桑蒂雅各（Esteban Santiago）在機場的行李提領處開火槍殺5人，另有6人遭槍傷。

加拿大教師拉里維爾（Kim Lariviere）向布羅瓦（Broward）警長辦公室尋求協助，希望他們幫忙找回她女兒柯特妮（Courtney）的熊玩偶。警長辦公室在推特（Twitter）上轉推拉西維爾的求助貼文，並寫道：「有人看到#魯福斯嗎？請幫幫拉里維爾，找回她女兒在#勞德岱堡槍擊案中遺失的填充動物玩偶。」

數家新聞媒體報導此事，搜索行動就此展開。

今天下午，拉里維爾推特更新喜訊，勞德岱堡機場稍早在推特上宣布找到魯福斯，拉里維爾推文說：「找到魯福斯了！感謝幫忙宣傳這件事的所有人，孩子很高興！」

「邁阿密前鋒報」記者在他們團聚不久後致電拉里維爾，她表示她與家人剛從機場接回魯福斯，正在吃午餐慶祝。

拉里維爾說：「我們這2天來從沒像現在這麼幸福。」

拉里維爾的丈夫與2個女兒，6日剛結束搭乘MSC神曲號郵輪的航程，就在勞德岱堡機場遇上這起槍擊案，小柯特妮一片混亂中將魯法斯遺落在第2航廈的D8閘口，這隻熊玩偶是拉里維爾的父親生前送給孫女的禮物。

勞德岱堡機場仍在努力將數以千計的物品送回失主手上，合作公司在機場內分類物品，勞德岱堡機場打算在幾天內開設網站，放上未能找到失主的物品照片。（譯者：中央社廖禹揚）1060111

(中央社)