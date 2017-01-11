一例一休帶動漲價？林全：是假議題

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勞基法新制上路，部分商品以一例一休為由喊漲，行政院長林全今天表示，勞基法修法造成物價上漲是個假議題，但一直有人在起鬨，政府會注意此事，避免造成社會傷害。

行政院長林全今天出席「行政院長與中小企業下午茶敘」，在致詞時明確表示，勞基法修法造成漲價的風波是一個假議題，是有人在起鬨。

他強調，最近所提到漲價風波，其實是個假議題，政府不認為勞基法修改會造成多少成本上升，也不認為這必然會造成漲價風波。

不過，林全強調，但因為是一個假議題，可是一直有人在起鬨，政府也要去注意這個問題。

林全指出，政府會注意此事，不讓此議題造成社會傷害，因為這並非修法目的。1060111

(中央社)