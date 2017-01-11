新莊女子遭槍擊暴頭 同居人台中落網

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一名30多歲陳姓女子，昨天被發現陳屍在新莊區新莊路住處，頭部疑似遭近距離槍擊。警方懷疑死者吳姓同居人有重嫌，今天下午在台中市將他逮捕。

新北市消防局9日下午接獲報案，前往新莊路一棟住宅4樓，被害者已無生命跡象。

新莊警方發現，30多歲的死者陳姓女子滿臉是血，頭部的外傷疑為槍傷，太陽穴有槍擊痕跡。

警方查訪，鄰居曾聽到疑似爭吵聲。警方封鎖現場，追查女子的背景、交往對象、調閱監視器等，鎖定吳姓同居人涉有重嫌，今天下午在台中市將他逮捕。1060111

(中央社)