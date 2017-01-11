持冒領護照打工遭境管 越女結婚夢碎

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3年前持冒領護照來台非法工作、逾期居留的30歲越南籍女子，雖自首後離台，但遭到境管，她昨天持真實身分護照來台準備與台籍男友結婚，但被移民官查獲，並於今天遣返出境。

移民署國境事務大隊台中港國境事務隊指出，這名越南籍女子昨天從胡志明市搭機來台，於台中國際機場入境通關時，因神色可疑、態度緊張，引起移民官注意。

經深入調查發現，這名女子曾於2014年委託仲介辦理相關旅行文件，但護照與簽證除照片正確外，其餘個人資料皆為錯誤；不過，女子仍持錯誤的資料文件來台工作。

台中港國境事務隊表示，此女子當時因逾期居留、非法工作，自首後離台，但仍遭境管至2021年。

女子供稱，這次來台是準備要與先前在台灣工作時認識的男友結婚，沒想到持真實身分護照、簽證仍被查獲。全案經檢察官裁示，依入出國及移民法將她遣返出境。1060111

(中央社)