發放春節敬老禮金 澎湖老人領紅包過年

再過半個月就過年了，澎湖縣政府今天提前發放春節敬老平安禮金，全縣年滿65歲以上有1萬5577人，每人都有新台幣3000元紅包，快樂過新年。

澎湖縣政府今天在澎湖縣選委會發放各鄉市村里春節敬老平安禮金，由於總數高達4600多萬元，警方也派有霹靂小組幹員在現場護鈔，澎湖縣長陳光復也前往視察工作人員點鈔發放情形。

澎湖縣政府社會處長蘇啟昌表示，澎湖今年年滿65歲以上老人，符合資格有1萬5577人，比去年還增加了471人，每人3000元，總共將發放4673萬1000元，今天起轉發至各鄉市公所，由各戶籍地村里長或村里幹事前往致贈或領取。

澎湖春節敬老平安禮金，澎湖縣長陳光復在競選期間提出調高1000元，由原來的2000元調高至3000元，並經議會通過，設籍澎湖的65歲以上老人，農曆春節都會收到這3000元的紅包。

澎湖今年65歲以上有1萬5577位老人中，有10名百歲人瑞，縣長陳光復親自轉送給104歲人瑞吳玉阿嬤春節敬老平安禮金，並提前賀年，讓人瑞笑哈哈的稱讚，還前往惠民啟智中心致贈春節慰問金。1060111

(中央社)