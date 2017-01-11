女頭部中彈陳屍出租套房 同居人台中落網

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新莊區32歲陳姓女子日前遭同居人槍殺，滿臉是血陳屍分租套房，圖為男子在台中和欣客運中港轉運站處落網畫面。（陳心瑜翻攝）

吳嫌9日行凶後跳上接應車輛畫面。（陳心瑜翻攝）

新北巿新莊區37歲吳姓男子，涉嫌本月9日中午槍殺32歲同居女友，警方調查，吳嫌行凶後打119稱「有人自殺，頭一直流血」，隨後掛斷電話，失去聯繫。警方今天下午2時許，在台中市和欣客運中港轉運站逮獲吳嫌，並前往台中清水取出行兇槍枝，警方現正將他帶回釐清案情。

(中時)