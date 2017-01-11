高雄慈善團體募700多萬元 送弱勢家庭好過年

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高雄市社福慈善團體聯合會號召51個民間社福慈善團體及善心人士，共募集700多萬慰問金及物資，11日宣佈活動起跑。（呂素麗攝）

農曆過年將到，高雄市社福慈善團體聯合會號召51個民間社福慈善團體及善心人士，共募集700多萬慰問金及物資，將在農曆年前送到3232戶弱勢家庭手中，每戶現金2000元及物資；社會局表示，受贈的家庭都是未列冊的邊緣戶。

社會局長姚雨靜與社福慈善團體聯合會理事長張美煌及參與的社福團體代表，11日在市府宣佈活動起跑。

過年前贈送弱勢家庭慰問金及物資，慈聯已經舉辦21年，姚雨靜說，多年來募集的慰問金已超過7446萬餘元，在法令規範及政府資源有限下，政府往往無法全面性照顧到每個經濟弱勢家庭，感謝慈聯每年串連各界愛心，持續辦理寒冬送溫情活動，讓這份溫暖能持續至今。

今年慈聯動員642人次志工共同投入「人間有愛、寒冬送溫情」春節慰問活動，除募集646萬餘元慰問金外，還募集82萬民生物資，包括米糧、罐頭、麵條、沐浴禮盒、清潔用品組等，將於農曆年前親自遞送到家戶們手中，祝福陪伴家戶一起過好年。

(中時)