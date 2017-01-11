兩棲天堂路考驗 蛙人終點下跪求婚

大陸遼寧號航母11日穿越台灣海峽之際，國軍戰力最強的兩棲偵搜大隊正舉行兩棲偵搜專長班綜合考驗週結訓，23人通過嚴酷的天堂路考驗成為合格兩棲蛙人，國軍再添新尖兵。

這班88名學員歷經9周嚴格訓練後，僅有23人取得加最後綜合考驗週、俗稱克難週的門票，每天4節課，測驗時間5小時，間隔1小時為用餐、休息等時間，各項戰技測驗，考驗著學員的耐力、戰力、體力。

11日是克難週的最後一天，但學員們的苦難尚未結束，橫在眼前的是令人望之生畏、滿佈珊瑚礁石、50公尺長的天堂路，所有蛙人必備的戰技及基本動作都要在尖銳的天堂路上操練一遍，過得了此路的學員，才稱得上好漢，才能取得兩棲蛙人的臂章。

自願拔階受訓的陸戰隊九九旅中尉李元傑是第一位通過天堂路的學員，他興奮又自豪地說：「我做到了」，感謝家人親友支持他完成夢想。

同是九九旅的一兵葉博文，爬過天堂路的第一件事則是拿著求婚戒指，大聲的向交往2年的吳姓女友求婚成功，不但獲得蛙人臂章還抱得美人歸。

王智祥的弟弟及堂兄弟3人早已是蛙人，他在親友鼓勵下，通過嚴格考驗，一門四傑，成為蛙人家族。

這期也有前幾期鍛羽而歸的陸戰隊戰士捲土重來。142期學員、上兵蘇良中，當時已拚到克難週的第4天，卻因為身體機能不佳退訓；143期學員、一兵曾祖霖在第8週時受傷退訓；2人這回得償所願，順利取得蛙人臂章。

許多家屬都參與結訓典禮，看著子弟在尖銳珊瑚礁石的天堂路匍匐翻滾，皮開肉綻仍堅定前進，看得不捨淚水在眼眶裡打轉，在旁加油打氣，通過天堂路時，相擁喜極而泣的激動，嚴苛的訓練痛苦都已轉化為喜悅。

(中時)