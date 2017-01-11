暗夜開槍尋仇 警逮4嫌依法嚴辦

新竹縣劉姓男子（前）與邱姓男子有債務糾紛，竟夥同呂姓男子（後）等人，持槍強盜被害人財物。（陳育賢攝）

新竹縣警竹北分局11日破獲槍擊強盜案，起出犯案改造槍枝等凶器。（陳育賢攝）

新竹縣劉姓男子與邱姓男子有債務糾紛，9日凌晨夥同呂姓男子共4人，持電擊棒及槍枝侵入邱男住處強搶近2萬元現金，同時除了痛毆對方外，因被害人持菜刀反抗，呂男還怒開2槍，幸未擊中人，警方11日火速逮捕劉等4嫌，並依槍砲等罪嫌移送法辦。

警方調查，家住新竹縣湖口地區的邱姓男子因與劉姓男子有債務糾紛，9日凌晨遭劉夥同呂姓等另3名男子分持改造手槍、電擊捧等侵入邱男家中談判。

過程中，劉等本要將邱男捆綁，但被害人極力反抗，並持菜刀對峙，呂男則氣的怒開兩槍，所幸沒有擊中人，但劉的1名同夥卻在混亂中，遭邱男持菜刀砍傷腿部，劉等則在強搶現金1萬7000元、手機及毒品等物後逃逸，因逃離現場時太倉促，連車都來不及開走。

警方接獲報案後，在現場歹徒遺留的作案車輛、電話、證件等鎖定35歲劉姓男子涉有重嫌，而開槍的則是40歲的呂姓男子。

經專案小組查訪分析後，今天鎖定劉男可能藏匿在桃園市觀音區出租套房，而警方前往查探時，正巧見1名可疑男子於該處騎機車繞行，疑似觀察是否有警察探訪，警員立即上前盤查，確認男子是涉嫌開槍的呂姓男子，在將他逮捕後，之後再陸續循線逮捕劉男等人，並起出作案改造手槍1把及子彈3顆；警方訊後並將全案依槍砲、強盜、傷害、毒品等罪嫌移送法辦。

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(中時)