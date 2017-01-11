賭博專案逼苦北市警 1間賭場3個分局衝
「哇！怎麼都是自己人？」北市警方昨天深夜在延吉街1家歇業餐廳內，查獲德州撲克賭場，逮捕3名員工及7名賭客，另有2萬多元現金及上百萬籌碼，但警方第一時間進入時，不少員警卻發現到處都有自己人，原來包括松山分局、信義分義還有中正二分局，大家查緝各顯神通，都暗中在附近埋伏，為賭博取締專案爭取績效，有員警就感嘆：「大家都被專案逼慘了。」
據了解，現場控制後，3個分局數10名員警，為了誰是「主辦」發生爭執，最後因為松山分局有搜索票，加上賭場地點又是本轄，所以由他們將人帶回、主辦，另2個分局雖強調自己有線民在裡面，沒搜索票但有運用很多技巧，但後來為了「顧全大局」，還是由松山分局處理，2分局可分得配合偵辦的分數，為績效衝破頭，也辛苦了眾多徹夜埋伏的警察。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。