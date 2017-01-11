賭博專案逼苦北市警 1間賭場3個分局衝

北市警查緝德撲賭場，竟有3個分局的警察不約而同趕來。（陳鴻偉翻攝）

「哇！怎麼都是自己人？」北市警方昨天深夜在延吉街1家歇業餐廳內，查獲德州撲克賭場，逮捕3名員工及7名賭客，另有2萬多元現金及上百萬籌碼，但警方第一時間進入時，不少員警卻發現到處都有自己人，原來包括松山分局、信義分義還有中正二分局，大家查緝各顯神通，都暗中在附近埋伏，為賭博取締專案爭取績效，有員警就感嘆：「大家都被專案逼慘了。」

據了解，現場控制後，3個分局數10名員警，為了誰是「主辦」發生爭執，最後因為松山分局有搜索票，加上賭場地點又是本轄，所以由他們將人帶回、主辦，另2個分局雖強調自己有線民在裡面，沒搜索票但有運用很多技巧，但後來為了「顧全大局」，還是由松山分局處理，2分局可分得配合偵辦的分數，為績效衝破頭，也辛苦了眾多徹夜埋伏的警察。

(中時)