雪梨飆高溫 新南威爾斯省料達攝氏47度

我要評比

逾攝氏40度灼熱高溫讓澳洲雪梨今天悶熱難耐，當地海灘人滿為患，當局發布林火警告並敦促民眾補充水分。氣象局警告，新南威爾斯省西北部13日高溫恐達47度。

法新社報導，正要投向大海懷抱的26歲雪梨居民梅維爾（Brenton Melville）說：「我們這就上路了，顯然該走趟邦迪海灘（Bondi Beach），泡進大海清涼一下。這是對付酷熱的上上策。」

當局對新南威爾斯省（New South Wales）多個地區發布全面禁火令。氣溫持續飆升，新南威爾斯省衝浪救生組織（Surf Life Saving NSW）警告民眾脫水風險日增。

「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）報導，由於臭氧濃度和空氣汙染程度升高，新南威爾斯省衛生局，以及環境和遺產辦公室（Office of Environment and Heritage）今天對呼吸系統疾病患者發布警告。（譯者：中央社何宏儒）1060111

(中央社)