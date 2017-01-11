北農爭議 洪耀福：韓國瑜所言不是事實

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台北農產公司總經理韓國瑜說，農產公司的事情是因民主進步黨秘書長洪耀福拜訪台北市長柯文哲所引起；洪耀福表示，韓國瑜所言不是事實，企圖誤導社會大眾，令人不解與遺憾。

北農董座爭議延燒，韓國瑜今天發聲明書請辭總經理職務，他的聲明中指出，「柯文哲月前接受周玉寇專訪表示，農產公司的事是520之後，民進黨洪耀福秘書長和曹啟鴻主委一起拜訪他（柯文哲），要換掉韓國瑜所引起。」

洪耀福今天發布聲明稿表示，韓國瑜所言不是事實，顯然是其個人為了轉移焦點，企圖誤導社會大眾，令人感到不解與遺憾。

此外，韓國瑜在聲明書中表示，「後來柯市長接受記者訪問時也明確表示，洪耀福介紹林秋慧（前高雄市政府秘書）女士給市長，引薦她當農產公司董事長。」

對此，洪耀福表示，這並非事實，他從未向柯文哲推薦過任何人事。1060111

(中央社)