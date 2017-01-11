主播張宇8字認愛副總裁男友 曝有結婚共識

張宇去年離開主播台。（圖／取自張宇臉書）

張宇今出席活動，大方談男友。（圖／中時資料照片）

美女主播張宇去年7月離開主播台，不久後被爆料跳槽到「Tutor ABC」擔任直播大使，並與該公司副總裁劉彥谷交往中，今(11日)張宇現身公開活動，大方認了戀情，並用8字「努力、踏實、認真、負責」甜蜜形容男友，吐露兩人以結婚為前提交往中。

據《蘋果日報》報導，張宇今現身藝術導覽活動，大方談副總裁男友劉彥谷，透露小倆口眼光相近，「我用什麼他就用什麼」，兩人目前沒同居，但有結婚打算，是否閃婚？張宇賣關子說要看男友表現，沒把話說死。

去年8月Tutor ABC宣布聘請張宇擔任「V來秀」首位直播大使，10月兩人被周刊直擊現身松山機場，搭頭等艙飛往上海，身邊人士表示，兩人在朋友圈早已公開愛，沒避諱隱瞞戀情。

(中時電子報)