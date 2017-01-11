長假易衝突 除夕、初二家暴通報高峰

我要評比

紅包包多少、年菜吃什麼、餐後誰洗碗，小小口角都可能成為家暴起火點。農曆春節假期長，家人相處多，也容易成為家暴案件通報的高峰。衛福部保護司統計，除夕、初二都是家暴案件通報、諮詢高點，整體而言，人口較多的地方，通報電話也較多，六都就占通報量一半。

保護司統計，113專線去年共處理12萬7246通有效電話，平均每4分鐘就有1人撥打，每天晚間7時到11時是通報量高峰，其中女性致電者占56％，比率高於男性致電者。

若近一步看撥打電話的高峰時間、區域，113保護專線中心主任林曉文說，人口愈多的地方，通報電話數量愈多，六都就占整體通報的一半，以新北市居冠，其次為桃園、台中、高雄、台北、台南，可能與都會區壓力大有關。

此外，每天晚上7時到11時，是通報電話最大量的時間，若看個別月分，林曉文指出，每年5、6月，天氣轉熱後，就是家暴案通報高峰，天氣炎熱可能讓人更暴躁，符合國外研究結果。

比較特別的是，暴力事件也與休假日有關，通常假期愈長、家人相處時間愈久，就容易衝突。林曉文指出，除夕、初二這兩天都是通報高峰，衝突包含離婚夫妻搶小孩回家過年、紅包包多少錢、家務分工等。

林曉文表示，父母爭執吵鬧過程中，未成年子女經常成為角力或爭取認同的工具，容易在孩子心中留下陰影，父母一定要有正確認知「大人吵架，別牽拖小孩」。

保護司長張秀鴛說，113通報案件數中，有不少諮詢電話，通報成案的數量平均每年為2.5萬件左右，趨近穩定，顯示相關措施達一定成效。保護司近來也積極協助暴力事件目睹兒，希望阻斷暴力的代間傳遞。

(中時)