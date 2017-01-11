普濟殿花燈展22日點燈 今年擴大掛出1500盞
連辦5年花燈展，成為台南春節旅遊吸睛景點的中西區普濟殿，今年再擴大燈海規模，下周起將掛出1500盞花燈，22日起舉辦點燈儀式，今年以雞年為主題，將有一個鳳凰造型燈在廟內展出。
普濟殿從5年前起，春節期間在廟埕掛出上千盞彩繪花燈，每盞都彩繪上不同圖騰，驚艷遊客，接著每年找學校辦彩繪花燈比賽，分五組取前三名與佳作皆有獎。花燈數量不斷擴大，從廟埕掛到附近街邊巷弄，展現的燈海景象成為春節遊客走春景點。
因為知名度高，今年有台北、宜蘭、高雄的學校加入參賽，廟方再增加花燈數，參賽燈籠全數掛出展覽，預計1500盞燈籠壟罩街道天空，燈光在夜間點起，成為浪漫的逛街景點。
普濟殿今年請來台南二中美術班參與，以金雞為主題，另外找來月津港燈節的年輕藝術家林建志，製作夜間螢光的鳳凰造型燈籠，在廟前展出，燈籠下周掛出，1月22日起點燈，直到2月12日元宵節為止。
今年的普濟殿花燈展將有南方影展加入，將在花燈下播放戶外影片，周邊還有手手市集、免費椪糖製作、DIY摺紙、年畫拓印等活動，民眾漫步在燈海下，可以邊賞燈邊參加活動。
(中時)
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