違法壯陽藥亂吃 恐致嚴重低血壓休克
來路不明壯陽藥別亂吃！食品藥物管理署公布去年不法西藥檢驗結果，144件檢出的違規產品中，61件含違法壯陽藥，且發現不少「亞硝酸酯類」藥物，這類產品多半是特定族群在性行為時使用，醫師提醒，隨意用這些藥物恐會過度放鬆血管，有嚴重低血壓甚至休克死亡危險。
食藥署去年共完成202件司法、警調機關送驗的不法西藥產品，其中144件確認檢出西藥成分，被檢出的違規成分，以壯陽藥類和亞硝酸酯類最多，違規品皆以偽藥、劣藥送辦。
食藥署研究檢驗組副組長王德原說，檢體中壯陽藥類82件最多，檢出非法摻加西藥成分件61件，兩項數字都是近年新高，許多產品檢出「思登那菲（Sildenafil）」成分，部分驗出鎮痛解熱成分乙醯胺酚或抗生素，這些非法藥物成分、劑量不明，隨意使用非常傷身。
另外，本次也檢出數件「亞硝酸酯類」，食藥署科長林美智說，這類成分是揮發性液體，可用於室內除臭、芳香劑，其中部分具醫療用途，被不法商人拿來做為助興之用，目前國內沒有任何藥證，所有產品都屬於非法。
馬偕醫院泌尿科主治醫師蔡維恭表示，來路不明壯陽藥劑量不定，再加上各種複雜成分，恐造成服用者肝腎負擔，且若本身已使用硝酸鹽類藥物，絕不可再吃，相關藥物應由專業醫師評估後開處方。很多勃起功能障礙的患者，是因為慢性病、代謝疾病所致，正確就醫，找出原因，才能有效解決。
至於近來興起的「亞硝酸酯類」非法藥物，部分民眾認為性行為使用，可降低疼痛感，蔡維恭說，這類成分有擴張血管效果，若隨意亂用，再加上亂吃壯陽藥，加成作用下，恐致嚴重低血壓，有休克死亡風險。
(中時)
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