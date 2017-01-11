太平警宣導長輩「閃亮」交通安全觀念
根據統計，台中市去年死亡交通事故35%為長者，太平警分局今天辦理「參與式」交通安全座談會，會中有針對高齡者交通安全提出友善禮讓、關懷之概念，太平警分局警友辦事處主任周寶達也熱心參與公益，他表示，高齡年長者尤其是在清晨、黃昏時段視線不佳，反而成為交通事故高危險群。
去年太平區發生數起老人家晨間或傍晚運動時發生交通事故，因此警友辦事處捐贈1,000條寬版高係數反光條、500組三段式USB充電夜間LED閃光燈給社區長輩們，以減少高齡者發生交通事故之風險。
太平警方也提醒長者們出門運動要穿鮮艷的衣服，行經十字路口要多注意、留心，以維護自身安全，並呼籲汽、機車駕駛能對高齡者友善禮讓，警方也將陸續在各公園、社區活動中心或相關宣導活動場合分送給老人家們反光條、LED閃光燈，建構一個安全交通環境。
(中時)
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