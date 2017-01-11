皮膚奇癢難耐　原來是腎臟病作祟

長期洗腎的67歲孫先生疑因引發「尿毒搔癢症」，全身起疹奇癢難耐，抓得幾乎沒有一處皮膚完好。（孟祥傑翻攝）

長期洗腎的67歲孫先生疑因引發「尿毒搔癢症」，全身起疹奇癢難耐，抓得幾乎沒有一處皮膚完好。（孟祥傑翻攝）

長期洗腎的67歲孫先生疑因引發「尿毒搔癢症」，全身起疹奇癢難耐，抓得幾乎沒有一處皮膚完好。（孟祥傑翻攝）

67歲孫先生洗腎多年，每到冬天皮膚又乾又癢，從背部蔓延到頭、腹和手臂甚至全身，因難耐奇癢，抓得皮膚破皮流血，向台北慈濟醫院求治後確診為「尿毒搔癢症」，經4個月投藥治療並保持皮膚濕潤後，終於讓孫先生恢復健康的皮膚，不必再為奇癢所苦。

台北慈濟醫院腎臟透析中心主任郭克林表示，腎臟病友往往因尿毒素及鈣缺乏、磷過高，刺激中樞神經或副甲狀腺引發皮膚癢，加上病友多為中老年人，皮膚較乾燥且角質化明顯、皮脂腺漸漸萎縮、汗腺分泌代謝不佳，產生電解質異常，刺激皮膚造成慢性發炎搔癢。

郭克林指出，據美國DOPPS透析品質資料庫顯示，洗腎病友引發「尿毒搔癢症」機率約10％至30％，腎臟病末期時更高達50％到90％，皮膚搔癢範圍多在背部、腹部、頭部和四肢，有時甚至遍布全身，通常在冬天及夜晚更嚴重，不少病友因搔抓而導致次發性皮膚病變。

郭克林建議，出現尿毒搔癢症狀的病友可使用保濕潤膚軟膏或乳液，保持皮膚濕潤，另應盡快就醫以藥物控制或切除副甲狀腺、增加血液透析劑量、口服抗癲癇或醫藥級活性碳藥物，或是免疫抑制劑止癢藥膏等方式治療，嚴重者接受腎臟移植加以根除症狀。

郭克林強調，引起尿毒搔癢症的原因相當複雜，不一定所有方式的治療都能立即見效，有時需數種方法同時使用，病友若出現搔癢症狀，最好還是就醫，讓腎臟科醫師對症下藥。

(中時)