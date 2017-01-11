國民黨放寬黨費繳交期限 66萬黨員受影響

國民黨520將舉辦黨主席及黨代表選舉投票，原依規定新進、回復黨籍以及欠繳黨費黨員，必須在1月20日前繳納黨費，才能取得投票資格，但多位中常委在中常會提案要求修改黨員繳納黨費辦法，放寬欠繳黨費黨員可以延長到3月底前繳交。

原本黨主席洪秀柱不表贊同，她認為任何規定修改，照理應是自下一屆選舉才開始適用，但她再三詢問在場中常委有無不同意見時，由於無人表示反對，最後只好接受並宣布通過；但她也同時強調，「最好以後不要再有這種特殊狀況發生」。黨中央統計，因此受影響的黨員可達66萬餘人。

根據國民黨黨員繳納黨費辦法第12條規定，「黨員依規定應繳納黨費而未繳交者，暫停一切黨權。黨員補繳未繳期間之黨費後4個月，始恢復應有黨權，但補繳最多以追溯4年為限」。經修正後為「黨員依規定應繳納黨費而未繳交者，暫停一切黨權。黨員補繳未繳期間之黨費後4個月，始恢復應有黨權，『但於第一季補繳歷年欠繳黨費者不在此限』，補繳最多以追溯四年為限。」

(中時)