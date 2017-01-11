百老揮毫寫春聯 「快樂」金重要

讓獨居長者快樂過年，華山創世基金會台中站昨天舉辦「百老揮毫迎新春」公益活動，吸引阿公阿嬤參加。（張妍溱攝）

市議員曾朝榮（左二）陪伴長輩一起寫下「新年快樂」開心過新年。（張妍溱攝）

台中市上百名獨居老人，今天齊聚民俗公園前庭當眾揮毫寫春聯，老人們寫下「新年快樂」、「春」、「雞年平安」等春節應景祝福話語，由於上午時刻艷陽高照，阿公阿嬤輪流撐傘揮毫寫春聯，彼此互相幫忙，場面溫馨感人。

家住北屯區的71歲阿嬤林麗君害羞說，4年前開始參加華山基金會舉辦的春節揮毫活動，跟著大家一起拿筆揮毫，但是愈寫愈有趣，連原本的憂鬱症也沒了，「快樂真的很重要」。

跟著長輩一起寫下「新年快樂」市議員曾朝榮表示，獨居長輩過年感覺冷清，幸好有社會愛心的溫暖相伴，陪他們好好過冬。他說，自己長期關心長者需求、努力爭取福利，讓長者生活有尊嚴、活得更快樂。

華山創世基金會台中市站長江月美說，今年進入募款「寒冬」，創十年新低，募款金額較去年下滑2到3成，募款困難，但是關懷長輩的服務不能減，現在募款只能積少成多，盼透過各界參與，否則靠一己之力很難達成目標。

(中時)