港股連5紅 市場靜候川普記者會

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香港股市今天漲勢擴大，連續第5天收紅，和大多走高的亞洲股市表現一致。

路透社報導，港股今天創1個月新高，市場投資人靜候美國總統當選人川普稍後將舉行的記者會，一窺可能左右全球市場的蛛絲馬跡。

恆生指數收盤上漲0.84%，或190.50點，來到22935.35點。

上證綜合指數收盤挫0.79%，或24.92點，來到3136.75點；深證綜合指數收盤跌1.05%，或20.86點，來到1968.43點。1060111

(中央社)