俄版復仇者聯盟 守護者聯盟角色身世公開
俄羅斯超級英雄電影「守護者聯盟」預告公布後，有眼尖網友發現「守護者聯盟」角色「可汗」，與「美國隊長」中被蘇聯改造的「酷寒戰士」十分相像，誤以為是復仇者聯盟外傳。
俄國「守護者聯盟」描述冬日衛兵是在漫威宇宙中隸屬於俄羅斯政府的超級英雄團隊，他們前身是蘇聯體制還存在的冷戰時期所組成的蘇聯超級士兵（Soviet Super Soldiers），做為美國超級士兵計畫及「復仇者」的對應之道。
冬日衛兵工作的組織「中央指揮部」也被認為是俄羅斯版的神盾局，在秘密入侵期間，「鋼鐵人」系列中的「戰爭機器」協助他們擊退史克魯爾人的入侵。因此在不違背國家立場的前提下，冬日衛兵跟不少美國超級英雄間均保持著友好的關係。
「守護者聯盟」的守護者們，是在前蘇聯的基地透過改造DNA的方式而誕生的強化人種，成員們的特殊能力均相當有冷冽的戰鬥民族風格，這點與「美國隊長」系列中酷寒戰士的身世相當類似，酷寒戰士也是在莫斯科被救活進而接受改造。
因此有網友會認為「守護者聯盟」可說是「俄羅斯版」的對應外傳，電影2月24日上映。1060111
(中央社)
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