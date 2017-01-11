陸：為亞太安全 中美應加強安全合作

中國大陸外交部副部長劉振民今天表示，美國是超級大國，但一個大國維持不了亞太安全，「中國也不會取代美國」；中美若能合作，對亞太安全具有舉足輕重的作用。

大陸國務院新聞辦公室下午舉行記者會，發表全文約1.6萬字的「中國的亞太安全合作政策」白皮書。這是大陸在亞太安全合作方面發表的首部白皮書，主要闡述大陸過去4年累積的安全合作政策。

劉振民回應媒體提問時說，當前亞太地區安全架構不完善，導致各國間缺乏信任；安全架構若完善，就可在其中探討解決彼此間一些問題。「我們認為，亞太安全只能走對話合作這條路，沒有他途，沒有其他選擇。」

他表示，亞太安全需要各國努力，特別需要大國合作。中美合作對亞太安全具有舉足輕重的作用，「美國即使是超級大國，一個大國也維持不了亞太安全，中國也不會取代美國」。

劉振民說，中美近年就亞太事務和兩國在亞太的合作一直保持良好對話與溝通，雙方都同意在亞太良性互動與包容協作。大陸願秉持前述精神，與美國新政府就亞太事務繼續保持溝通，探討合作。

在南海方面，劉振民指出，過去幾年南海保持整體穩定，主要是外交層面炒作出的問題。大陸未來幾個月將繼續致力推動「南海行為準則」架構磋商，力爭在上半年完成「準則」架構草案。

白皮書指出，亞太地區整體形勢「穩定向好」，是全球格局中的「穩定板塊」，但仍面臨諸多不穩定、不確定因素。其中，「一些國家」加大在亞太軍事部署，「個別國家」推動軍事鬆綁。

白皮書對亞太安全合作提出6點主張，包括促進共同發展、推進夥伴關係建設、完善現有地區多邊機制、推動規則建設、密切軍事交流合作、妥善處理分歧矛盾。1060111

(中央社)