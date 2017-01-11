最狂年終 深圳企業送優秀員工一棟房

我要評比

據報導，中國大陸1家企業為獎勵優秀員工，今年的年終獎送出10棟房子，令網友羡慕不已。

根據南方都市報今天報導，有微博網友透露，如此慷慨的是當地一家名叫酷開的網際網路電視公司。

報導表示，這家企業確認，在9日下午的優秀員工頒獎典禮上，拿出了10棟深圳住房獎勵優秀員工。

據說，這些房子是酷開及母公司在深圳寶安區的規畫房，獲獎10名員工都領到1棟，房子有兩個居室（兩房），室內有裝潢，家電齊全，看起來很舒適。

報導表示，相比之下，酷開的舉動讓送車的公司都相形見絀。

據報導，不少網友看到上述消息後，調侃酷開說，「貴公司還招不招人」、「買酷開電視能送我一套房嗎？睡房也行！」字裡行間，滿是羡慕。1060111

(中央社)