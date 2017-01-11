iPS細胞讓罹眼疾鼠能感光 日創首例
日本理化學研究所專案主任高橋政治代等人，用誘導性多功能幹細胞（iPS）所製的未成熟視細胞移植到患有「網膜色素變性症」嚴重眼疾的實驗鼠眼睛，成功讓實驗鼠眼睛感光。
理研的專案小組以iPS細胞讓眼睛失去感光功能的實驗鼠恢復眼睛感光功能，創全球首例。這項成果發表於11日美國科學雜誌Stem Cell Report電子版。理研的研究小組計畫2年以內申請臨床實驗，希望能實現再生醫療。
理研於2014年從iPS細胞製作視網膜的細胞移植到另一種罕見眼疾「加齡黃斑變性」的患者眼睛，是全球第1個臨床研究。
這次實施的對象是患有「網膜色素變性症」的罕見眼疾的實驗鼠。這種眼疾一直沒有有效的治療法，視網膜感光的視細胞會壞死，視力會漸低落，視野變窄。
在這之前，研究小組從iPS細胞製作可在視網膜內變成可感光的視細胞的未成熟細胞移植到網膜色素變性症的實驗鼠眼睛，發現在眼睛中視細胞的未成熟細胞變成熟，但在這階段，還不清楚實驗鼠眼睛的感光功能是否真的恢復了。
這次，研究小組將實驗鼠放進去連結的2個小屋黑箱中，照射光線5秒後實施電擊，結果，接受了未成熟視細胞移植、患有網膜色素變性症的實驗鼠，21隻當中有9隻被光線照射後，立刻逃到另一個小屋，研究人員研判，這是因為實驗鼠能感光。
另一方面，沒接受未成熟視細胞移植的患有網膜色素變性症的實驗鼠，9隻都沒躲避電擊。1060111
(中央社)
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